Визовый центр Италии признался туристам, что не справляется

Визовый центр Италии не справляется с выдачей шенгенов в заявленный срок. На сайте Italy VMS появилось объявление о том, что рассмотрение документов туристов превышает 45 дней. Этот срок считается максимальным без действия упрощенного режима оформления визы для въезда в единое европейское пространство.

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Визовый центр рекомендует учитывать эти особенности тех туристов, кто в ближайшие месяцы планирует поездки в Италию. На текущий момент, по информации визовых агентств, слоты уже раздают на вторую половину августа. Так что в ближайшее время все летние слоты закончатся.

Впрочем, опытных туристов, особенно из Санкт-Петербурга, новым объявлением не удивить. Там с прошлого года держат документы в консульстве по 2–3 месяца. И исправно выдают оформленные документы и отказы лишь накануне поездки. Это все продолжалось в то время, как официально на сайте ВЦ максимальное время рассмотрения запросов на визы ограничивалось 45 днями.

Ранее TourDom.ru писал, что документы туристки на визу 3 месяца пролежали мертвым грузом в итальянском консульстве.