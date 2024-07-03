Турист раскритиковал отдых в Абхазии

Турист поделился своим опытом отдыха в Абхазии и признался, что он быстро устал от поездки. Он опубликовал свой отзыв на сайте irecommend.ru, где отметил, что отсутствие хорошего сервиса сильно повлияло на его впечатления — комфорт оставлял желать лучшего. Также он постоянно беспокоился о возможных рисках для своего здоровья.

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"Медицинское обслуживание находится на нулевом уровне — в отеле нет врачей, только медсестра, которая не может оказать должной помощи, и никто не обращает внимание на ваше заболевание или отравление — это не считается страховым случаем", — написал турист, — "Питание однообразное и готовится из дешевых продуктов. Например, если вы не доедите гречку, то ее можно увидеть в котлете (ничего не выбрасывается). В общем, я не рекомендую посещать это место. Вы потеряете свои деньги и здоровье!"



Отсутствие туристической инфраструктуры, грязь и мусор, а также большое количество бездомных животных — основные недостатки, выделяет турист. По его мнению, в Абхазии есть только одно преимущество — возможность увидеть дельфинов.