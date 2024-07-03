Летний отдых на Кубе 2024: скидки, активности и туры «все включено»

Лето на Кубе - выгодное время для отдыхающих, желающих насладиться побережьем по сниженным ценам. Отели предлагают скидки до 45%, а туристы могут наслаждаться пляжным отдыхом, снорклингом, дайвингом и экскурсиями. Издание Туристас выяснило, как летом 2024 года отдохнуть на Кубе, сколько это стоит.

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Россия занимает третье место по числу посетителей Кубы с начала 2024 года, с ростом посещаемости на 85,5% по сравнению с прошлым годом и на 48,6% по сравнению с 2019 годом. Продажи летних туров на остров в 2024 году увеличились на 15–20%, средний срок продаж составил около трех месяцев. Граждане России могут посещать Кубу без визы на 90 дней, при этом обязательна медицинская страховка на весь период пребывания.

Прямые рейсы из Москвы ведут в популярные курорты Кубы, такие как Варадеро, Гавана и Кайо-Коко. Для обмена валюты рекомендуется использовать евро. Остров имеет два сезона: дождливый (май — октябрь) и сухой (ноябрь — апрель), предпочтительнее посещать его в сухой сезон.

Летом на курортах Кубы туристы могут наслаждаться множеством активностей, включая пляжный отдых, водные виды спорта, снорклинг, дайвинг и морские прогулки. Экскурсии в Гавану предложат уникальную возможность познакомиться с колониальными улицами, барами и музеями. Острова Кайо Ларго и Кайо Бланко привлекают любителей подводного плавания, а города Тринидад и Сьенфуэгос — ценителей колониальной архитектуры.

На курортах Кубы предлагается высокий уровень сервиса, отели на первой линии и множество ресторанов, что делает его привлекательным местом для семейного отдыха. Цены на пляжные туры «все включено» начинаются от 220 тысяч рублей за двоих на 7 ночей в 4* отеле в Варадеро при вылете из Москвы.

Куба считается относительно безопасной страной, однако туристам рекомендуется соблюдать меры предосторожности, особенно с ценными вещами на улицах.