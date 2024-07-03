Мьянма продлила безвизовый режим для граждан России

Власти Мьянмы продлили действие безвизового режима для граждан России до 30 июня 2025 года. Об этом сообщило российское посольство в республике в своем телеграм-канале.

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"Информируем о продлении до 30 июня 2025 года пилотного проекта по освобождению от визовых формальностей граждан России, владельцев общегражданских заграничных паспортов, прибывающих в Мьянму с деловыми и туристическими целями. Срок безвизового пребывания в Мьянме составляет 30 дней", - говорится в сообщении.



Как ранее заявил в интервью ТАСС замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, Россия планирует подписать соглашение об отмене виз с Мьянмой в сентябре 2024 года на полях Восточного экономического форума.

По данным Министерства отелей и туризма Мьянмы, в 2023 году страну посетили 1,28 млн иностранных туристов, что в пять раз больше, чем в 2023 году. Что же касается российских туристов, то, согласно статистике, республику в прошлом году посетили более 3 тыс. россиян, что в три раза большем, чем в 2022 году. Лидерами по турпотоку в Мьянму традиционно являются Китай, Таиланд, Япония, Южная Корея и Индия.

Россия и Мьянма в сентябре 2023 года возобновили авиасообщение после 30-летнего перерыва. Мьянманская компания Myanmar Airways International осуществляет рейсы по маршруту Янгон - Мандалай - Новосибирск.