Мьянма продлила безвизовый режим для граждан России до 30 июня 2025 года
Власти Мьянмы продлили действие безвизового режима для граждан России до 30 июня 2025 года. Об этом сообщило российское посольство в республике в своем телеграм-канале.
"Информируем о продлении до 30 июня 2025 года пилотного проекта по освобождению от визовых формальностей граждан России, владельцев общегражданских заграничных паспортов, прибывающих в Мьянму с деловыми и туристическими целями. Срок безвизового пребывания в Мьянме составляет 30 дней", - говорится в сообщении.
Как ранее заявил в интервью ТАСС замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, Россия планирует подписать соглашение об отмене виз с Мьянмой в сентябре 2024 года на полях Восточного экономического форума.
По данным Министерства отелей и туризма Мьянмы, в 2023 году страну посетили 1,28 млн иностранных туристов, что в пять раз больше, чем в 2023 году. Что же касается российских туристов, то, согласно статистике, республику в прошлом году посетили более 3 тыс. россиян, что в три раза большем, чем в 2022 году. Лидерами по турпотоку в Мьянму традиционно являются Китай, Таиланд, Япония, Южная Корея и Индия.
Россия и Мьянма в сентябре 2023 года возобновили авиасообщение после 30-летнего перерыва. Мьянманская компания Myanmar Airways International осуществляет рейсы по маршруту Янгон - Мандалай - Новосибирск.