В первом полугодии 2024 года Египет посетило более 7 000 069 млн туристов, что является рекордным количеством. Об этом сообщает Prensa Latina, партнер сети TV BRICS.

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Издание отмечает, что за шесть месяцев текущего года в страну приехало на 7 000 больше путешественников, чем за аналогичный период 2023 года. Выручка туристического сектора превысила 6,6 млрд долларов США (581,5 млрд рублей), что на 300 млн больше, чем в прошлом году.

Министерство туризма и древностей Египта объяснило эту тенденцию реализацией национальной стратегии, которая включает увеличение количества международных рейсов и числа гостиничных номеров.

К 2028 году африканское государство планирует нарастить ежегодный турпоток до 30 млн человек, что более чем вдвое превышает показатель 2023 года. Согласно данным ведомства, до пандемии COVID-19 туристическая отрасль обеспечивала до 15 процентов ВВП Египта.