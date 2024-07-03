Первый пятизвездочный отель Пекина простаивает уже полгода

Самая первая в истории столицы международная пятизвездочная гостиница Great Wall Hotel уже полгода не обслуживает посетителей и пока не известно, когда снова откроется. Об этом сообщила газета China Daily.

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По сведениям издания, несколько сотрудников по-прежнему следят за чистотой помещений и сохранностью интерьера, однако не пускают посетителей. На вопрос о том, когда гостиница возобновит работу, они отвечают, что "ждут дальнейших указаний".

Как убедился корреспондент ТАСС, на таких китайских туристических онлайн-платформах, как Ctrip, Great Wall Hotel не доступен для бронирования. 24-этажное знание, в котором останавливались многие иностранные высокопоставленные гости, находится в непосредственной близости от дипломатических кварталов и центрального делового района столицы КНР.

Great Wall Hotel официально открылся в июне 1984 году под брендом Sheraton. В 1991 году он получил четыре звезды, а в дальнейшем стал пятизвездочным. В 2001 и 2017 годах в гостинице проводился генеральный ремонт.