Названы зарубежные курорты с самым теплым морем

Среди зарубежных курортов самое теплое море — до +30 градусов по Цельсию — встречается в ОАЭ, Таиланде, Вьетнаме, а также на восточном побережье Шри-Ланки, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. Она отметила, что в Египте также комфортная температура воды.

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За рубежом самая теплая вода в самых жарких странах, особенно в Азии — Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланка (восточное побережье), а также Египет и ОАЭ. В последних температура воздуха сейчас +37, а вода в районе +30 градусов по Цельсию, но в июле может прогреться еще сильнее, — заявил Ансталь.



Вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян ранее заявил, что отдых в Турции опасен. По его словам, одной из распространенных угроз является повышенный риск травматизации. Он подчеркнул, что это связано с активными видами спорта, которые зачастую встречаются на местных курортах.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин посоветовал опасающимся новой атаки ВСУ туристам выбирать побережье Азовского моря в качестве альтернативы отдыху в Крыму. По его словам, путешественники также могут подумать о черноморском побережье России. Он подчеркнул, что далеко не все пляжи там переполнены.