Россиянка побывала в Стамбуле и рассказала о чертах турецких женщин, которые, по ее мнению, привлекают местных мужчин. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора, вопреки стереотипам турки редко женятся на иностранках, в том числе на женщинах из России. За время поездки в Турцию блогерша поняла, почему мужчины в этой стране отдают предпочтение соотечественницам.

«Турчанки вообще поражают уверенностью в собственной неотразимости, но у жительниц Стамбула в этом отношении планка намного выше, чем в целом по стране. Это видно по походке, взгляду, манере носить вещи», — обратила внимание россиянка.



Она добавила, что женщины в столице следуют модным трендам, независимо от возраста, а также не стесняются лишнего веса.

Кроме того, путешественница обратила внимание на то, что жительницы Стамбула придают большое значение семейным и дружеским связям. Они редко выходят в свет без мужа, родственниц или подруг.

Ранее эта же тревел-блогерша пожаловалась на высокую инфляцию и большое количество туристов в Турции.