В продаже появились туры на Сейшелы на зимний сезон с прямым перелетом

Билеты на рейсы «Аэрофлота» из Москвы в Маэ на зимний сезон начиная со 2 октября уже появились в продаже на сайте авиакомпании. Туристы также могут забронировать туры на Сейшелы с этим перелетом.

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Прямые рейсы в аэропорт Маэ будут выполняться из Шереметьево на широкофюзеляжных аэробусах A350 в трехклассной компоновке: эконом, комфорт, бизнес.

До 26 октября «Аэрофлот» запланировал две частоты – по средам и субботам. В зимнем расписании, с 28 октября до конца марта, периодичность вылетов увеличится до 3 в неделю – появится еще один рейс по понедельникам.

Вылет из Москвы SU 0244 по расписанию назначен на 01:00. В аэропорт Сейшельских островов лайнер привезет туристов через 9,5 часов, в 11:25 по местному времени. Обратно лайнер вылетает в 13:25, в Шереметьево-С приземлится в 22:00.

Место на первом рейсе из Москвы в Маэ в эконом-классе предлагается за 35 тыс. руб. Перелет туда и обратно со 2 по 9 октября обойдется в 70 тыс. За багаж придется доплатить около 12 тыс. руб. Если выбрать тариф «комфорт лайт», авиабилеты в обе стороны можно заказать за 107 тыс. руб., кресло в бизнес-классе по базовому тарифу round trip будет стоить 403 тыс. руб.

Туры на Сейшелы с прямым перелетом из Москвы появились в продаже у партнера авиакомпании, туроператора Библио-Глобус.

Туристы могут отправиться в Маэ также стыковочными рейсами иностранных авиакомпаний - Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways, Ethiopian Airlines. Наиболее экономичный вариант в начале октября предлагает Emirates. Перелет с пересадкой в Дубае обойдется в 76 тыс. руб., включая провоз багажа. Дорога на Сейшелы займет 13,5 ч, столько же продлится и полет в обратном направлении. Лайнер отправляется из аэропорта Домодедово. Туры с этим перелетом предлагают, в частности, туроператоры "АРТ-ТУР", PAC Group, Resort Holiday.

Другие варианты перевозки стоят дороже. Например, билет на рейсы Qatar Airways в Маэ со стыковкой в Дохе можно забронировать за 95 тыс. руб. Перелет из Москвы занимает 14 ч, в обратном направлении - 19.

В зимнем сезоне 2023/2024 «Аэрофлот» летал по маршруту Москва – Маэ трижды в неделю. На летний сезон перевозчик собирался сократить частоту до 2 вылетов, однако в середине мая неожиданно завершил полетную программу. Снятие рейсов многие туристы восприняли с сожалением.

Причину прерывания полетов специалисты связывали с санкциями: у авиакомпании появились сложности с обслуживанием рейсов со стороны местного кейтеринга. Другая возможная причина – недостаточная загрузка самолетов в летний сезон.

По статистике за первый квартал 2024 года россияне вышли на второе место по турпотоку на Сейшелы. На первом немцы - 22 тысячи туристов, у России - 13 тыс.