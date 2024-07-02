Бразилию посетили более 12 тысяч российских туристов с начала года

В январе — мае 2024 года более 12 тыс. российских туристов побывали в Бразилии.

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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на бразильское Минтуризма.

«Участвуя в июне в заседании Туристического форума БРИКС в Москве, министр туризма Бразилии Селсо Сабино выступал за расширение двустороннего сотрудничества для расширения туристического потока между странами — членами группы», — отметили в ведомстве.



Кроме того, обсуждалось улучшение авиасообщения, упрощение визового режима и подписание соглашений о техническом сотрудничестве.

Всего в январе — мае в Бразилии побывали 3,2 млн иностранных туристов.

Ранее сообщалось, что россияне стали активнее бронировать жильё за рубежом в июле.