Туроператоры предложат больше туров на Шри-Ланку

Вариантов отправиться на отдых на Шри-Ланку в предстоящем зимнем сезоне у российских туристов станет больше – как на чартерах, так и регулярными рейсами.

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Туроператор Fun&Sun объявил о расширении полетной программы на крыльях Red Wings из городов России почти в 2 раза по сравнению с прошлым годом.

«В 2023-м вылеты были из Москвы, Казани, Новосибирска и Екатеринбурга. В нынешнем году к ним добавились еще 3 города: Тюмень, Самара и Минеральные Воды», – рассказали TourDom.ru в компании.



Рейсы будут осуществляться в аэропорт Маттала курорта Хамбантота на юге Шри-Ланки. Программа продлится с 28 октября 2024-го по 18 мая 2025 года.

Туроператор Anex оставил неизменным количество городов, откуда отправит туристов прямыми рейсами. Чартеры AZUR air с ноября 2024-го по апрель 2025-го полетят из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Красноярска.

Библио-Глобус продолжит полетную программу в Коломбо из Москвы на бортах своего стратегического партнера – «Аэрофлота», с октября частота вылетов может составить 5 раз в неделю.

Много вариантов туров туроператоры предлагают в партнерстве с арабскими перевозчиками.

«Наши клиенты выбирают или прямые рейсы "Аэрофлота", но чаще мировые авиакомпании, такие как Etihad, Emirates, Qatar Airways», – привела пример Анна Черепова, руководитель направлений Шри-Ланки, Индонезии, Малайзии и Сингапура компании PAC Group.



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«Сейчас обсуждаем полеты на Шри-Ланку с арабскими перевозчиками, поскольку, несмотря на наличие прямых перелетов, транзитная перевозка также пользуется популярностью. И зачастую она способна конкурировать по цене с прямой», – рассказал руководитель Space Travel Артур Мурадян.



Увеличить число туров на регулярных рейсах намерен туроператор «Пантеон».

«Планируем это сделать за счет интересных экскурсионных программ и туров Шри-Ланка плюс Мальдивы – с прилетом на Шри-Ланку и возвратом с Мальдив», – пояснил гендиректор компании Анатолий Гаркушин.



Ожидания от сезона у туроператоров оптимистичные. По мнению Артура Мурадяна, в отсутствие большого количества альтернатив сейчас будет востребовано любое направление, куда россиянин может добраться на прямом рейсе, и Шри-Ланка не исключение:

«Да, логистика дорогая, но это с лихвой компенсируется дешевизной наземного размещения туристов».



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«Полетов запланировано много, сезон по спросу не ровный, поэтому возможны спецпредложения на некоторые даты, но в целом сезон будет успешным», – считает Анатолий Гаркушин.



А в Fun&Sun ждут серьезного роста.

«Пока тенденции сложно обозначить, так как мы только неделю назад объявили о старте продаж. Но, думаю, через месяц увидим кратный рост к прошлому году. Например, Таиланд уже в 5 раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Тем более на Шри-Ланке пока отменена плата за визу, и для туристов это тоже положительный фактор», – рассказали в компании.



В середине мая мы написали, что из-за сокращения полетных программ в летний сезон туры из Москвы на Шри-Ланку предлагаются дешевле авиабилетов.