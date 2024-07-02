Авиакомпания «Аэрофлот» возобновит полеты на Сейшелы со 2 октября, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

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Отмечается, что полеты будут осуществляться на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A350 в трехклассной компоновке: эконом, комфорт, бизнес.

Так, рейсы будут выполняться два раза в неделю со 2 по 26 октября, а с 28 октября их число увеличат до трех в неделю.

Ранее стало известно, что Судан ведет с Россией переговоры о запуске прямого авиасообщения, напоминает RT.