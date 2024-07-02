Иран показал пример, как пополнять парк авиакомпаний в обход санкций

В авиационном сообществе обсуждается почти детективная история – Иран смог контрабандным путем заполучить еще два пассажирских аэробуса Airbus A340. Они должны были вылететь из Литвы в страны Южной Азии, но в итоге совершили посадку в Иране.

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Инцидент произошел в феврале, но получил широкую огласку в конце июня, после того как на него обратило внимание литовское издание. Согласно первоначальному маршруту, аэробусы без пассажиров, принадлежащие лизинговой компании Macka Invest из Гамбии, должны были отправиться из аэропорта Шауляя на Филиппины и Шри-Ланку. Однако при входе в воздушное пространство Ирана пилоты выключили транспондеры, позволяющие отследить местоположение. По данным авиационных медиа, один из аэробусов сел в Тегеране, а другой – в Конараке на юге Ирана.

Узнав об этом, авиационные власти Литвы запретили вылет третьего лайнера той же модели, также принадлежащего африканской лизинговой компании. Предполагалось, что он с грузом авиазапчастей отправится на Филиппины. По заявлению литовского авторегулятора, полеты этих трех самолетов изначально не вызывали никаких сомнений и их передвижение за пределами авиапространства Литвы – это «компетенция навигационных властей других стран».

Случившееся называют «угоном», однако косвенные признаки показывают, что речь идет о сложившейся схеме поставок подержанных лайнеров в Иран через третьи страны. В декабре 2022 года на территории Ирана совершили незапланированную посадку сразу сразу четыре аэробуса А340, якобы летевшие из ЮАР в Узбекистан. Они ранее принадлежали Turkish Airlines и несколько лет находились на хранении в Йоханнесбурге, где новый владелец сменил страну регистрации на Буркина-Фасо. Лайнеры пополнили парк иранского перевозчика Mahan Air. А в 2023-м два из них были переданы венесуэльской Conviasa, выполняющей полеты в том числе и в Москву.

Существование неофициального вторичного рынка сбыта выгодно лизингодателям и авиакомпаниям, которые владеют А340. Этот дальнемагистральный самолет производился в 1996–2000 годах и обладает четырьмя двигателями. К настоящему времени такая конструкция считается неэкономичной – владельцы стремятся избавиться от четырехдвигательных аэробусов и меняют их на более современные двухдвигательные А350. Поэтому вполне возможно, что неофициальные поставки аэробусов продолжатся.

Новым рынком сбыта может стать и Россия, которая, как и Иран, находится под санкциями, но отличается хорошей платежеспособностью. В июне в нашу страну через цепочку посредников уже был ввезен А320 в компоновке бизнес-класса. Теоретически этот же способ может использоваться и для обычных пассажирских самолетов. Однако в отличие от Ирана A340 вряд ли будут интересны отечественным перевозчикам, так как ранее не использовались в нашей стране. Логичным выбором станут самолеты более распространенных в России серий, обслуживание которых уже налажено в авиационных центрах.

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