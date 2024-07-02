Задержки рейсов в Анталье могут стать бессрочными

В аэропорту Антальи продолжается забастовка авиадиспетчеров, сообщают турецкие СМИ. Представители профсоюзов предупреждают, что акции будут проходить, пока их требования об улучшении условий труда, росте зарплат и льготах не будут выполнены.

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Работники придерживаются так называемого правила «работы без инициативы». Это значит, что авиадиспетчеры выполняют только те обязанности, которые прописаны в их должностных инструкциях и не берут на себя дополнительных функций. Из-за этого количество вовремя вылетевших или севших рейсов падает до 50%.

Такие забастовки уже проходили в аэропорту Антальи с 7 по 17 и с 20 по 30 июня. Обе акции остались без внимания властей. Следующее «замедление» запланировано на 3–14 июля. Представители профсоюзов предупредили, что акции могут стать бессрочными и будут продолжаться, пока их требования не выполнят.

По данным турецких СМИ, чаще всего задерживаются внутренние рейсы местных авиакомпаний AJet и Pegasus. Забастовки с «работой без инициативы» проходят в разных городах, но Анталья привлекает к себе больше всего внимания, потому что ее аэропорт сильнее всего загружен в высокий сезон.

С задержками сталкиваются и российские туристы. Пассажирам приходится ждать вылета до 26 часов. Из-за неопределенности некоторые россияне, возвращающиеся из отпуска, покупают билеты на рейсы других авиакомпаний за свой счет. В начале июня отдыхающие столкнулись со сложностями при получении багажа – чемоданы не появлялись на ленте по 3 часа.

Ранее TourDom.ru писал, что не все задержки рейсов связаны с забастовкой авиадиспетчеров.