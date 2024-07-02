Таиланд-2024: что нужно знать туристам

Курорты Таиланда из традиционно зимнего направления превращаются во всесезонные. На лето-2024 туроператоры продлили чартерные программы и приобрели блоки мест на регулярных авиарейсах. Редакция обобщила информацию о безвизовом въезде, стоимости авиаперелетов и туров, использованию карт UnionPay и обмене рублей на тайские баты.

Правила въезда в Таиланд: нужна ли виза

Для поездки в Таиланд виза россиянам не нужна. От базового уровня в 30 дней власти королевства постоянно увеличивали срок безвиза для туристов. В настоящее время действует норма о безвизовом въезде россиян в Таиланд на 60 дней с 1 мая до 31 октября.

Правительство страны анонсировало изменение визового законодательства в ближайшее время – в его рамках гражданам России запланировано предоставить право на постоянный въезд без визы на 60 дней. Пока неизвестно, будет ли продолжена практика поощрения российских туристов, которая давала возможность в зимний период находиться в королевстве до 90 дней, как это было с ноября прошлого года по 30 апреля 2024 года.

Для пересечения границы Таиланда достаточно предъявить действующий загранпаспорт. Хотя межгосударственным соглашением срок действия документа не определен, туроператоры рекомендуют иметь в запасе от полугода до его окончания.

По существующей практике дети до 14 лет могут прилететь в Таиланд по записи в заграннике родителя при наличии там фотографии с печатями. Свидетельство о рождении ребенка должно быть с подтвержденным гражданством РФ.

При въезде в страну существует ряд ограничений – например, нельзя взять с собой колбасу или бекон для бутербродов. Большой штраф предусмотрен за ввоз электронных сигарет и вейпов любых типов.

Таиланд не требует у туристов медицинскую страховку, но предпочтительнее иметь полис, чтобы избежать больших счетов за оплату лечения при непредвиденных обстоятельствах.

Авиабилеты на Пхукет

Из Москвы и других городов на курорты Таиланда поставлены регулярные рейсы российских и иностранных авиакомпаний. Блоки мест у перевозчиков выкупают туроператоры, что значительно уменьшает предложение для самотуристов.

Для ориентирования в ценах на летний период посмотрели на вылеты в субботу, 20 июля, и возвращение 27-го. На линии Москва – Пхукет стоимость кресла от 77,3 тыс. руб. и еще 14,6 тыс. за багаж была на прямом рейсе «Аэрофлота», в полете – около 10 часов. В 2 раза больше времени занимают перелеты на самолетах China Eastern Airlines со стыковкой в Шанхае при стоимости от 53,9 тыс. руб. с включенным багажом.

Из Петербурга на Пхукет лучшая цена авиаперелета также на стыковочных рейсах China Eastern – 56,3 тыс. руб. с багажом.

На маршруте Москва – Паттайя с вылетом в воскресение, 21 июля, и возвращением через неделю авиабилет стоил от 75,6 тыс. руб. с багажом на самолетах flydubai со стыковкой в Дубае. Из Пулково в Паттайю у этого же перевозчика стоимость одного места – от 76,4 тыс. руб.

На другие даты и перелеты в будние дни возможно подыскать более бюджетные варианты.

Туры в Таиланд на Новый год

Туристы уже начали бронировать зимний отдых на Пхукете и в Паттайе. Среди популярных направлений также остров Самуи и провинция Краби. Прежде всего выбирают туры в Таиланд на Новый год в популярные отели 4–5*, где стоимость от 370–450 тыс. на двоих за 9 ночей.

Предусмотрены перелеты на регулярных авиарейсах, в том числе со стыковками в Шанхае, Дубае, Стамбуле, Ташкенте. К примеру, только туроператор Fun&Sun в предстоящей зимней программе на Пхукет запланировал чартеры из 12 городов от Москвы до Владивостока.

Туры на Пхукет летом

Летние туры на Пхукет из Москвы в популярные отели стоят от 150–170 тыс. руб. на две персоны. В поисковике турпакет в комплекс с аквапарком Splash Beach Resort Phuket 5* – от 169 тыс. руб. на двоих за 7 ночей с завтраками и вылетом 29 июля.

На прямом авиарейсе из столицы предлагают тур в отель The Marin Phuket 5* – от 195 тыс. руб. на двоих за 6 ночей и питанием BB с 30 июля. При этом 10 ночей для 2 человек в Amora Beach Resort 5* обойдутся от 227 тыс. руб. с завтраками с перелетом из Москвы 27 июля.

Из Санкт-Петербурга тур на Пхукет, например, в отель The Marin Phuket 5* – от 200 тыс. руб. на завтраках и 246 тыс. за полупансион. Расчет сделан на 8 ночей на двоих с отправлением 28 июля.

Туры в Паттайю

Посмотрели для примера цены на популярные «пятерки» в Паттайе. На пляже Джомтьен на юге города размещение в отеле Bayphere Hotel Pattaya – от 156 тыс. руб. На пляже Вонгамат, что на севере, в комплексе с аквапарком Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya – от 228 тыс. руб. Оба тура – на двоих с вылетом из Москвы на 30 июля на 6 ночей с завтраками.

На курорты Паттайи из Петербурга можно улететь от 157 тыс. руб. за двоих на 6 ночей с завтраками, в частности, в отель Garden Cliff Resort 5*. Отправление из Пулково 26 июля.

Погода на Пхукете и в Паттайе

Погода на Пхукете в предстоящем июле, по прогнозам синоптиков, с переменной облачностью, в отдельные дни – дожди, порой затяжные, температура днем 30–33 °C, ночью около 28 °C. Похожую погоду ожидают и на курортах Паттайи.

По многолетним наблюдениям в августе больших отличий от июля не предвидится, а вот в сентябре обычно выпадает максимальное количество осадков, немного падает и столбик термометра. В октябре – не редкость ливни, но появляется больше солнечных часов в течение дня.

С ноября по февраль на морских курортах Таиланда – высокий сезон. Март-апрель считают самым жарким временем и вода максимально теплая – до 28 °C. В мае и июне зачастую идут сильные дожди, парализующие движение на дорогах.

Туроператоры подсказывают туристам, что на Пхукете летом на многих пляжах вывешивают красный флаг, предупреждая о запрете купаться, и что в начале осени в Паттайе случаются тайфуны.

Обмен рублей в Паттайе

Туристы едут в Таиланд с UnionPay – картами неподсанкционных банков расплачиваются в большинстве мест, а также снимают наличные в банкоматах.

В обменниках Пхукета и Паттайи принимают рубли, только курс далеко не радует туристов. Как альтернативу можно посчитать попытку Сбера продавать в Москве тайские баты. Подсчеты показали, что все-таки выгоднее приезжать с долларами и евро.

Широкое распространение получила практика перевода безналичных рублей с карты на карту и получение взамен местных денег по объявлениям в соцсетях и уличных турагенствах. К примеру, на Джомтьене в Паттайе можно увидеть стационарные киоски, где предлагают такую услугу.

Удобно, что представители некоторых туроператоров стали принимать плату за экскурсии по QR-коду в российском банке.

Ранее «ТурДом» писал, что Таиланд отказался от введения туристического сбора при въезде туристов в 300 батов (около 700 руб.). В правительстве посчитали, что такой шаг способен дать лишь краткосрочный доход – в долгосрочной перспективе постоянный приток туристов будет лучше стимулировать экономику.