Российским туристам дали десять советов по безопасности в Турции

Турция не является опасной страной для туристов и по уровню преступности занимает 88-е место. Россияне привыкли к турецкому гостеприимству и не ждут подвоха в плане безопасности. Рассказываем, какие подводные камни могут ожидать туристов во время отдыха на турецком побережье и как этого избежать.

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Запрещенка

Не ввозите и не вывозите из страны ничего запрещенного. Например, кошелек из крокодиловой кожи. Или антиквариат, который вы купили в стамбульском магазине.

Наличка

Не стоит светить крупными суммами денег, следует постоянно следить за кошельком во избежаннии карманных краж.

Сейф

Ценные вещи лучше всего хранить в сейфе, не стоит бросать драгоценности, паспорта и технику на виду. Сейф – не 100 %-ная гарантия сохранности, но лучше, чем никакая.

Копии документов

Во время прогулок в курортных зонах носите с собой копию паспорта. Если вы в Стамбуле или Измире, берите оригинал, там частые проверки документов.

Скрывайте отельный браслет

Именно по нему карманники вычисляют туристов, которым гораздо труднее будет иметь дело с полицией, чем местным. По названию отеля продавцы в лавках или магазинах могут оценить ваше финансовое положение.

Относитесь уважительно к «отцу нации»

Не шутите и не отзывайтесь пренебрежительно о Кемале Ататюрке, «отце нации»: горячие турки могут обидеться.

Советы девушкам

Не рекомендуется посещать вечеринки, дискотеки и ночные клубы в одиночестве, потому что отбиваться от настойчивых знаков внимания турков будет трудно. Лучше посещать такие места как минимум «стайкой» или в смешанной компании друзей.

Также следите за своим напитком в любом ночном клубе (не только в турецком): пейте исключительно из тары, которая у вас все время в руках / в поле зрения, и не принимайте угощение из рук незнакомца.

Следите за жестами

Стоит следить за жестами, чтобы не быть неправильно понятыми. Например, знак «OK» (соединенные большой и указательный пальцы) в Турции воспринимается как… намек на однополые отношения. Так что в знак согласия лучше просто кивнуть. Фигу тоже лучше держать в кармане, а не демонстрировать: этот жест даже более оскорбителен для местных, чем средний палец.

Такси

О цене такси следует заранее договариваться с водителями, чтобы избежать споров по прибытии: либо это фиксированная сумма, либо показания счетчика.

Сдержанность

И в отеле, и за его пределами ведите себя сдержанно. Будьте приветливы, внимательны, аккуратны, сообщает «Тонкости.ру».

Напомним, тур с пометкой «все включено» манит, но может обернуться счетом за дополнительные услуги. Эксперт по туризму Татьяна Сапронова рассказала о подвохах этой системы и за что туристам придется заплатить, отдыхая в таких отелях.