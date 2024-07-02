Санья на Хайнане будет продвигать турпроекты "Морского шелкового пути"

Курортный город Санья на острове Хайнань планирует продвигать международное сотрудничество в туристической сфере на основе китайского проекта "Морского шелкового пути XXI века". Как сообщила газета "Санья жибао", с этой целью местные туроператоры прорабатывают несколько маркетинговых мер.

© РИА Новости

В частности, по информации издания, Санья стремится расширить контакты с зарубежными партнерами в области туризма путем организации различных тематических событий. Так, на прошлой неделе в городе состоялось мероприятие "Здравствуй, Китай"! В нем приняли участие около 400 представителей туриндустрии из 28 государств.

Газета отмечает, что Санья входит в Альянс туристических городов Шелкового пути и постоянно укрепляет контакты с иностранными партнерами. Как заявил мэр города Чэнь Си, местные власти готовы, объединив усилия со всеми заинтересованными туроператорами, использовать новые возможности для развития бизнеса.

По его словам, администрация Саньи будет способствовать модернизации туристической индустрии Хайнаня, стимулировать внедрение инновационных методов для ее динамичного развития. Мэр уточнил, что город намерен активно использовать благоприятные условия, которые возникают в процессе реализации правительственных мер по усилению открытости КНР к другим странам. В частности, Чэнь Си указал на перспективность сотрудничества и расширения контактов с населенными пунктами, которые расположены на пространстве, исторически связанном с древними торговыми маршрутами.

Как отметила вице-губернатор провинции Хайнань Инь Либо, самый южный китайский регион - это "яркая жемчужина" "Морского шелкового пути", "стратегическая точка опоры" для осуществления соответствующей программы торгово-экономического развития в XXI веке. Она подчеркнула, что местные власти уделяют особое внимание инициативе "Один пояс - один путь" и формированию Хайнаньского порта свободной торговли, стремясь обеспечить максимально интенсивный рост и открытость Китая.

Новые международные связи

"Морской Шелковый путь XXI века" - проект инициативы "Один пояс - один путь". Соответствующий торгово-экономический маршрут начинается в городе Фучжоу (восточная провинция Фуцзянь), проходит через Гуанчжоу (южная провинция Гуандун) и Хайнань, а затем по Малаккскому проливу через Индийский океан, вдоль Африканского рога (Кения) в Красное и Средиземное моря. Второе направление связывает китайские порты с южной частью Тихого океана.

Санья - ведущий курорт КНР, где проживает более 1 млн человек. В 2023 году его валовый продукт составил 97,13 млрд юаней (примерно $13,66 млрд), увеличившись на 12%. Среднегодовая температура воздуха в этом городе достигает 25,4 градуса по Цельсию, а протяженность береговой линии превышает 260 км. В прилегающей акватории насчитывается 19 бухт и примерно 40 пригодных для туризма островов - все это позволяет местной администрации успешно развивать яхтинг и пляжный отдых.