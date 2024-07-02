Блогерша описала Америку фразой «обыкновенная и невыносимая»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и описала страну фразой «обыкновенная и невыносимая». Своими впечатлениями она поделилась в блоге на платформе «Дзен».

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По словам автора публикации, у многих россиян неверные представления об Америке, из-за чего они разочаровываются после переезда туда. В первую очередь среди минусов страны она назвала ужасные дороги.

«Разбитые, неровные, с дырами, которые даже не заделывают, не скрывают, как принято у нас в России, где хотя бы камушками засыпают, чтобы обезопасить колеса автомобилей», — объяснила она.



Кроме того, в США много старых зданий, которые выглядят неухоженно, а улицы, парки и скверы грязные.

«На данном этапе времени, здесь россиян становится больше с каждым новым месяцем. Все "бегут" от плохой жизни в России в Америку, а потом почти сразу жалеют об этом, рвутся домой», — заключила блогерша.



Ранее тревел-блогерша пожаловалась на надменных американских бомжей, которые «многое могут себе позволить». По ее словам, бездомные в США чувствуют себя королями.