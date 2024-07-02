Чем удивит зрителей летний фестиваль современного танца в Армении

Международный летний фестиваль современного танца проходит в Армении. Его принимают сразу два города – Ереван и Аштарак. Участвуют танцевальные коллективы из Армении, России, Казахстана, Франции и Швейцарии. Все подробности в репортаже корреспондента «МИР 24» Арпи Меликян.

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Это спектакль о воде, о силе стихии, о проблемах загрязнения водоемов и нехватки питьевой воды. В основе постановки – почитание воды и древнеармянских хранителей источников – вишапов. Каменные изваяния были распространены в мифологиях и местных верованиях и сохранились по сей день в разных местах Армении. Название спектакля «VI» – первый слог армянского слова «Вишап». В представлении задействованы три танцовщика из Армении и три из Франции.

«Подход французский. Такое мало встречается, когда постановка основана на импровизации. Спектакль мы собрали во Франции, представили французскому зрителю. Теперь же премьера в Армении», – отметила танцовщица Эдита Оганесян.



На другой площадке полностью армянская танцевальная группа. Представляет хореографический спектакль «Песни Комитаса». Этот проект основан на постановке Натальи Каспаровой, которая была создана около 20 лет назад и номинирована на премию «Золотая маска». Молодые специалисты решили восстановить и переосмыслить ее. Танцевальное представление соткано из отдельных песен, танцев и фрагментов, объединенных единой сюжетной линией – историей и драматической судьбой, болью и надеждой Армении.

«Первый раз армянские танцовщики танцуют эту армянскую постановку, очень важное мероприятие во всех смыслах. Потому что мы очень ждали этого момента, когда наконец-таки армянские танцовщики смогут рассказать о своей культуре. Плюс лично я считаю, что этот спектакль достоин быть культурным наследием Армении, несмотря на то, что постановщик не армянка», – заявила режиссер Валерия Каспарова.



Фестиваль проводят в четвертый раз. У него две цели: постепенно стать платформой высокого международного уровня, что позволит укрепить армянское танцевальное искусство на мировой арене. С другой создает для армянских хореографов и танцоров возможность познакомиться с иностранными звездами танцевального искусства.

В рамках фестиваля в Ереванском государственном хореографическом колледже прошли мастер-классы для армянских танцоров.