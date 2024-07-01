Отдыхающим предложили «Египетские Мальдивы»

Туроператор Библио-Глобус начал отправлять туристов на средиземноморский курорт Египта – Эль-Аламейн, который за живописность побережья порой называют “египетскими Мальдивами”.

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Перелет из Москвы в Каир предлагается рейсами «Аэрофлота», стратегического партнера туроператора по туристической авиаперевозке. Заезды – по 25 октября включительно, что объяснимо: климат в Средиземноморье более прохладный, чем в расположенных на Красном море Хургаде и Шарм-эль-Шейхе, поэтому для отдыха подходит именно летний сезон.

Стоимость туров анонсирована от 81,3 тыс. руб. на человека, нам удалось обнаружить в системе онлайн-бронирования туроператора на дату вылета 21 июля и вариант на 77,8 тыс. руб. (актуально по состоянию на 18:30 1 июля. – Ред.). В линейке на сегодня два отеля, оба сети Rixos – Rixos Alamein 5* и Rixos Premium Alamein 5*. Наблюдатели не исключают, что выбор обусловлен привлекательными условиями сотрудничества, которые могла предложить туроператору гостиничная сеть, заинтересованная в расширении в Египте и активно строящая в этой стране новые отели.

Тему востребованности отдыха на средиземноморском курорте Египта обсуждали в тг-канале для профессионалов туризма «Крыша ТурДома B2B». «Очень интересное направление. Если будет информационная “раскрутка”, желающие найдутся. Как вариант – комбинация с Каиром или Александрией», «Это “нетипичный” Египет, красивое море. Хотелось бы еще побольше отелей, но в целом на Средиземноморском побережье достойный уровень отдыха», «Опытные туристы ценят курорт Эль-Аламейн», – пишут в комментариях. Из пожеланий туроператору – расширение гостиничного ассортимента.

О намерении продвигать среди российских туристов отдых на Средиземном море Управление по туризму Египта сообщало еще в марте. Тогда даже обсуждалась возможность чартерных рейсов из нашей страны в аэропорты Александрии, Нью-Аламейна или Марса-Матруха. В мае, в кулуарах Африканского туристического форума туроператор Fun & Sun отмечал, что рассматривает планы поставить чартер в Эль-Аламейн, для этого необходимо завершение подготовительных работ в авиагавани. Как поясняют специалисты, для приема рейсов из России аэропорт должен быть сертифицирован АО “Шереметьево Безопасность”. Чартеры в Эль-Аламейн этим летом летают из столицы Беларуси, Минска.

С программными

заявлениями

– активнее предлагать «другой Египет», в том числе отдых на Средиземноморском побережье, представители туристической делегации Египта выступали на выставке Arabian Travel Market в Дубае в начале мая. Напомним также, что власти Египта и ОАЭ

подписали

соглашение о строительстве нового курорта Рас-эль-Хикма на средиземноморском берегу. Вложения могут составить более 150 млрд долларов, сроки открытия пока не обозначены.