Из Санкт-Петербурга появится больше рейсов в Даламан

Турагенты получили уведомления от своих партнеров о расширении полетной программы на Эгейское побережье Турции – в аэропорт Даламан из Санкт-Петербурга.

© tourdom.ru

Сейчас AnadoluJet, дочерняя авиакомпания Turkish Airlines, выполняет рейсы по маршруту по вторникам, четвергам и субботам. С 12 июля к ним добавится 4-я частота – по пятницам, а с 5 августа – 5-я, по понедельникам. Из аэропорта Пулково Boeing 737 будет отправляться по пятницам в 14:05, по понедельникам – в 12:50.

Туры на курорты Мармариса и Фетхие с этим перелетом предлагают туроператоры Coral Travel, Anex, «Пегас Туристик». В продаже уже есть турпакеты на весь летний сезон. «Заполняемость рейсов хорошая, интерес к отдыху в Турции у петербуржцев стабильно высокий», – сообщили, в частности, в Coral Travel.

Помимо этой перевозки рейсы в Даламан выполняет также другая турецкая авиакомпания – Corendon Airlines в партнерстве с туроператором Fun&Sun с периодичностью два рейса в неделю. По другому эгейскому маршруту, в Бодрум, возит пассажиров из Петербурга Turkish Airlines. Вылеты запланированы 4 раза в неделю. Забронировать тур можно у Anex, «Пегас Туристик», Coral Travel.

Некоторые специалисты считают, что может возникнуть избыток перевозки по направлению: регион традиционно пользуется меньшим спросом, чем средиземноморские курорты Турции. Большинство отелей не предлагает популярный у россиян формат all inclusive и ориентировано на туристов из Европы. «У нас туры в Мармарис и Бодрум спрашивают нечасто. Те клиенты, кто хотел определенные отели, – уже заказали их по акциям раннего бронирования. Остальные ждут горящих туров, неважно, какой это будет отель», – говорит турагент из Санкт-Петербурга.

Впрочем, в Анталью из Северной столицы запланирован гораздо больший объем перевозки. Один только «Аэрофлот» в содружестве с туроператором Библио-Глобус еженедельно выполняет 14 рейсов. Turkish Airlines летает по маршруту 42 раза в неделю, Corendon Airlines – 11, Pegasus Airlines – 7. Таким образом, общее число еженедельных рейсов в пик сезона достигает 74, что более чем в 7 раз превышает количество вылетов в Даламан и Бодрум.

Ранее TourDom.ru писал, что из Казани будет меньше рейсов на Эгейское побережье Турции.