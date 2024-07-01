В «Турпомощи» объяснили задержки рейсов из Антальи

В пресс-службе ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» рассказали в беседе с RT о том, что задержки рейсов из турецкой Антальи, прежде всего, связаны с нехваткой персонала в пиковые периоды.

© РИА НОВОСТИ

«Анталья традиционно является популярным направлением не только для туристов из России. Большая часть приходится на международные перелёты. Так, аэропорт Антальи 29 июня обслужил более 1 тыс. рейсов, а пассажиропоток превысил 209 тыс. человек. Количество туристов и рейсов растёт», — пояснили там.



По словам специалистов, подобные задержки связаны в первую очередь с нехваткой персонала в пиковые периоды.

«Вместе с тем авиационные власти и сотрудники аэропорта предпринимают все необходимые усилия по устранению задержек рейсов», — заключили в пресс-службе.



Ранее сообщалось, что задержанный в Анталье рейс российской авиакомпании Azur Air вылетел в Москву.