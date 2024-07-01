Погонщики слонов спасли тонущих туристов в Таиланде

В таиландской провинции Чиангмай погонщики слонов спасли тонущую группу туристов. Путешественники сплавлялись по горной реке, но из-за сильного течения плот перевернулся и они оказались в воде. Троим рафтерам удалось зацепиться за верхушку дерева и надеяться, что кто-то придет на выручку.

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Свидетелями происшествия оказалась семья Саен. Они оседлали своего слона и отправились на помощь туристам. На видео, которое распространилось в соцсетях, видно, как двое мужчин сажают на спину животного девушку, а потом перевозят ее на берег.

Таким образом удалось спасти всю группу. Откуда приехали туристы, попавшие в опасную ситуацию, и что с ними происходило потом, не сообщается.

Что интересно, спасение завирусилось благодаря самим спасителям. Как оказалось, аборигены активно ведут не только хозяйство, но и странички в соцсетях.

Ранее TourDom.ru писал, что в национальном парке Ява на Шри-Ланке туристы спаслись от дикого слона, угостив его сэндвичем и картошкой фри.