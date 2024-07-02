Туроператоры обнародовали планы полетов в Таиланд на зимний сезон

Некоторые крупные туроператоры объявили о своих полетных планах по Таиланду на зимний сезон – 2024/2025. Расписания пока предварительные и могут корректироваться в зависимости от результатов ранних продаж.

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В Anex порталу TourDom.ru сообщили, что зимние чартерные программы на лайнерах авиакомпании AZUR air запланированы с ноября и продлятся до апреля 2025 года из Москвы и еще пяти городов – Владивостока, Хабаровска, Новосибирска, Красноярска, Иркутска. Из российской столицы можно забронировать туры с перелетом на Пхукет, а также в Паттайю – на рейсах в аэропорт Утапао этого курорта. Частота вылетов на обоих направлениях – дважды в неделю. Из Владивостока, Хабаровска, Новосибирска, Красноярска и Иркутска самолеты будут отправляться на Пхукет.

Блоки мест на чартерах AZUR air по указанным маршрутам взял также туроператор «Интурист».

Fun&Sun анонсировал зимние чартерные программы в Таиланд в партнерстве с авиакомпанией Red Wings. С начала ноября запланированы рейсы на Пхукет из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Новосибирска, Екатеринбурга, Тюмени, Самары, а со второй половины декабря – из Казани, Уфы, Иркутска, Красноярска, Владивостока. Частота – дважды в неделю. Отметим, что список городов вылета расширился – в августе прошлого года туроператор заявлял чартеры из шести пунктов помимо Москвы, а сейчас – из 11.

Как видим, туроператорские компании пока с осторожностью ставят рейсы в аэропорт Паттайи – Утапао. Похоже, подтверждаются аргументы, высказанные накануне одним из участников рынка: серьезную ценовую конкуренцию чартерам составляют регулярные рейсы китайских авиакомпаний в Бангкок, откуда трансфер в Паттайю немногим продолжительнее, чем из Утапао. Конечно, стыковочными перелетами «китайцев», помимо Москвы и Питера, можно воспользоваться только в крупных городах восточной части России, но в относительно небольших, где их нет, другая проблема – самолеты в Паттайю сложнее заполнить, большинство наших отдыхающих предпочитают Пхукет. Прошлой осенью AZUR air приходилось снимать некоторые из ранее заявленных программ в Паттайю.

Что касается Библио-Глобуса, то он отправляет туристов в Таиланд рейсами своего стратегического партнера по авиаперевозке, «Аэрофлота». Они выполняются на Пхукет и в Бангкок из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Хабаровска, Владивостока, кроме того, на Пхукет из Санкт-Петербурга, и продолжатся в зимнем сезоне. По поводу расширения географии или частоты рейсов в Таиланд в компании ответили кратко:

«Следим за спросом, все возможно».



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