Туристам из Казани вряд ли стоит ждать удешевления туров в Турцию

Уже начиная с текущей недели из Казани будет меньше прямых перелетов на Эгейское побережье Турции.

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До сих пор туроператоры пользовались рейсами TK 3961 в Бодрум и TK 2963 в Даламан авиакомпании Turkish Airlines. Первые завершатся 2 июля, вторые – тремя днями позже, 5 июля. А с 7 июля туроператорские компании будут доставлять туристов только в Даламан чартерами AZUR air – дважды в неделю.

До сих пор из Казани в два аэропорта Эгейского побережья Турции летало до семи рейсов еженедельно. Их выполняла Anadolu Jet (после ребрендинга – AJet) – дочерняя компания Turkish Airlines, на лайнерах Boeing 737-8F2 емкостью 189 кресел. У AZUR air будет задействован более крупный самолет Boeing 767 в компоновке 336 мест. С учетом меньшей частоты вылетов максимальное количество пассажиров, которые смогут отправиться в Даламан, сократится вдвое – с 1323 до 672 в неделю.

В одной из туроператорских компаний, у которой блок мест на рейсах AZUR air из Казани в Даламан, порталу TourDom.ru пояснили: спрос на Эгейское побережье Турции меньше, чем на Анталийское. Многие отели там ориентированы на гостей из Европы, далеко не везде есть востребованная нашими туристами система «всё включено». Возможно, именно этим объясняется оптимизация полетной программы. После сокращения рейсов туроператорам будет проще заполнять самолеты – не прибегая к спецпредложениям. Поэтому отдыхающим из Казани вряд ли стоит рассчитывать на удешевление туров.

Некоторое неудобство для туристов в том, что на курорты Бодрума их будут доставлять через аэропорт Даламана, откуда предстоит довольно продолжительный трансфер – время в пути увеличится.

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