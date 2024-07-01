Топ-8 символов мировых достопримечательностей: история и культура

В мире множество удивительных мест, привлекающих туристов уникальностью, историей и культурой. Эти достопримечательности рассказывают о великих цивилизациях и вдохновляют путешественников.

Великая Китайская стена — протянулась на тысячи километров через Северный Китай, построена для защиты от набегов кочевых племен, символ силы и устойчивости Китая. Великая Китайская стена не является одной сплошной стеной, а представляет собой множество различных стен и укреплений, построенных на протяжении веков. Первые участки были возведены более 2 000 лет назад из утрамбованной земли для защиты разных государств. Это самая длинная стена в мире, протяженностью более 13 000 миль. Стена была построена вручную крестьянами и солдатами с использованием простых инструментов. Хотя миф гласит, что стена видна из космоса, это неправда — она не видна с Луны. Великая Китайская стена подвергалась эрозии и повреждениям, но китайское правительство активно занимается её восстановлением и сохранением.

Мачу-Пикчу (Перу) — древний город инков в Андах, на высоте более 2400 метров, был забыт и вновь открыт в 1911 году. Это место поражает своей архитектурой и гармоничным вписанием в природный ландшафт. Построенный за 80 лет в конце XV века, город создавался без использования колеса, с каменные блоки переносились вручную и на спинах лам. Мачу-Пикчу построен в непригодной для земледелия местности, с использованием природных особенностей для создания систем полива и дренажа. После XV века город был забыт на многие столетия и открыт лишь в 1911 году Хирамом Бингемом. До сих пор загадки Мачу-Пикчу не разгаданы: неизвестно, как инки поднимали каменные блоки и обеспечивали город водой и продовольствием на такой высоте. В 2007 году Мачу-Пикчу был выбран как одно из семи новых чудес света.

Топ-8 самых узнаваемых достопримечательностей мира, ставших символами своих стран и обязательными пунктами туристических маршрутов, описал сайт Туристас.