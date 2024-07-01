Стало известно, сколько туристов посетили Египет с начала года

С начала 2024 года в Египте побывало уже 700 тыс. туристов из России. Такую статистику привели журналистам в ходе пресс-тура компании Anex. К концу года ожидается, что эта цифра увеличится до 1,6–1,7 млн.

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Россия сейчас сохраняет второе место среди 80 стран, гости из которых чаще всего приезжают в Египет. Как и в прошлом году, россияне уступают гражданам Германии. Но разрыв небольшой – если из РФ в 2023-м на отдых отправилось 1,4 млн человек, то из Германии – 1,7 млн.

Самыми популярными направлениями у россиян традиционно остаются Хургада и Шарм-эль-Шейх. Турпоток между ними делится примерно пополам. Встретить наших соотечественников можно также в Каире и Луксоре, куда туристы ездят на экскурсии.

Туроператор Anex поделился тенденциями спроса. Страна остается в топ-3 любимых направлений у россиян, а продажи туров по сравнению с прошлым годом выросли в 1,5 раза. При этом средняя продолжительность поездки составила 9 дней, а глубина бронирования – 35–40 суток.

«Объемы растут по нескольким причинам. В Египте появились новые хорошие отели. Кроме того, есть спрос, который дает возможность увеличения инфраструктуры. Направление будет развиваться, и, я думаю, эта страна продолжит оставаться на третьем месте», – рассказал корреспонденту TourDom.ru генеральный директор компании Anex Эльдар Мусаоглу.



Египет все чаще выбирают в качестве направления для семейного отдыха. Около 50% туристов приезжают на курорт с детьми, еще 38% составляют пары. Как считают в Anex, это говорит о качественном сервисе в отелях, потому что семьи выбирают для своего ребенка все самое лучшее. Вторая причина популярности – спецпредложения от объектов размещения. Многие из них готовы предоставить двум детям, приехавшим с родителями, бесплатное проживание.

Еще одна тенденция – Египет все чаще привлекает туристов, предпочитающих отдых высокого уровня. Больше половины бронирований приходится на пятизвездочные отели, в том числе сети Rixos, которая хорошо известна многим туристам по Турции. Как рассказали на пресс-конференции, в Египте появляется всё больше отелей этого бренда. До октября 2023 года в Египте работало четыре объекта под этой маркой, к середине 2024-го сеть расширилась до 11 отелей с более 7 тыс. номеров.

«Мы видим большое будущее для развития на этой земле и делаем максимум для развития люксового туризма в стране. Это позволит привлечь больше высокобюджетных гостей. В наших планах в течение 2 лет увеличиться до 17 объектов в Египте. Мы планируем строить отели не только в тех зонах, где есть море и пляжный отдых, но и в точках, где находится много культурных объектов, и в городах, полезных для бизнеса, таких как Каир, Александрия, Луксор и т. д.», – сообщил журналистам управляющий директор сети отелей Rixos Эркан Йылдырым.



Всего с начала года Египет посетило 6,5 млн иностранных туристов. Это на 2% больше, чем в прошлом году.

Ранее в Министерстве туризма Египта говорили, что с января по апрель турпоток из России вырос на 15% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.