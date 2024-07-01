Вылеты рейсов из Антальи массово задерживаются

Стало известно, что работа аэропорта Антальи замедлилась на 50 процентов после того, как авиадиспетчеры забастовали, попросив повышение зарплаты.

Об этом пишет издание Akdeniz Gercek.

В заявлении профсоюзов авиадиспетчеров (ХТК-СЕНА) говорится:

"Чтобы повысить осведомленность о наших обоснованных требованиях и обеспечить принятие мер в соответствии с интересами нашими и нашей страны, Совет директоров нашего профсоюза принял решение о проведении трудовой забастовки".



В субботу 29 июня в аэропорту зафиксирован рекордный пассажиропоток - 209 тысяч человек. Многие были заперты в аэропорту.

СМИ сообщают, что россияне, застрявшие в Анталье, попали на видео. На кадрах видно, что людей заперли в душном самолете, из-за чего некоторые стали терять сознание.

Издание пишет также, что владелец сети отелей Delphin заявил, что ситуации с воздушным движением негативно повлияет на туризм в городе, который считается воротами для миллионов туристов, обеспечивающих наибольший приток иностранной валюты в Турцию.