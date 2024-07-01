Отдых в Турции с вылетом из Челябинска подорожал

Отдых в Турции с вылетами из Челябинска в июне 2024 года в сравнении с тем же месяцем 2023 года стал дороже на 35%. Как URA.RU сообщили в пресс-службе группы компаний «Слетать.ру», инфляция сократила число туристов в данном направлении. Участники рынка подтвердили тренд.

© РИА Новости

«Средний чек на туры с вылетом из Челябинска на текущий момент стал выше на 35% в Турцию. Размер чека достиг 221,7 тысячи рублей», — заявили URA.RU в «Слетать.ру».



Другие направления также поднялись в цене. Курорты России подорожали на 30% до 100,8 тысячи рублей, туры в Абхазию стали стоить дороже на 46,5% (стоимость покупки составила до 117 тысяч). Емкость направлений турпотоков перераспределилась. Если годом ранее за июнь в Турции отдохнул 51% купивших туры «Слетать.ру», то теперь — лишь 36%. При этом в России отдохнули все те же 33%, зато в Абхазию отправилось 31% путешественников вместо 16% в 2023 году.

Глубина бронирования, по данным "Слетать.ру", возросла практически в 1,5 раза до 3,5 недели. Средняя продолжительность поездки не изменилась и составила восемь ночей. В среднем уровень спроса на туры с вылетом из Челябинска и с заездами в течение июня практически на 12% уступил аналогичным показателям прошлого года. Руководитель туркомпании «Андромеда» Ольга Васильева объяснила тенденцию удорожанием путевок при сохранении доходов на прежнем уровне.

«На спросе, в первую очередь, отразился рост стоимости туров. Клиенты стали отказываться от дальних поездок или выбирать более бюджетные варианты», — прокомментировала URA.RU собеседница.



Среди альтернатив челябинцы стали чаще бронировать отдых самостоятельно. В некоторых случаях жители предпочли пересесть за руль и отправиться на курорты на личных авто.