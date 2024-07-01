Туристов предупредили о массовых задержках рейсов в аэропорту Антальи

Массовые задержки рейсов произошли в аэропорту турецкой Антальи. Об этом предупредило издание Akdeniz Gercek.

© Lenta.ru

Согласно данным электронного «Уральских авиалиний» в московский аэропорт Домодедово задерживается на пять часов, а рейс IrAero до Сочи — на 3,5 часа.

По данным источника, причиной массовых сбоев стала забастовка авиадиспетчеров, которые требуют повышения зарплаты. Кроме того, сказался и высокий туристический сезон. Как отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с РБК, международный терминал в Анталье и раньше плохо справлялся с загрузкой.