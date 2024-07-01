Вьетнам-2024: как попасть в Муйне и на Фукуок

Туристы ждут прямых авиарейсов на курорты Вьетнама – такая перспектива появилась по итогам недавнего визита Владимира Путина в Ханой. Россиян интересуют как чартерные, так и регулярные перевозки в Нячанг и на Фукуок. Редакция обобщила информацию о правилах въезда, стоимости туров и авиарейсов, погоде на курортах и использовании карты «Мир».

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Правила въезда: нужна ли виза во Вьетнам

Вьетнам отменил визы для россиян на срок до 45 дней. Безвизовое пребывание было увеличено в 3 раза в 2023 году. Туристам необходим загранпаспорт, действительный от полугода на дату прибытия.

По существующей практике дети до 14 лет въезжают в страну по документу родителя, если в него официально внесена запись и вклеена фотография. Для спокойствия лучше иметь при себе свидетельство о рождении ребенка.

Пограничники могут потребовать предъявить обратный билет и бронь в отеле. Туроператоры подсказывают, что подойдет туристический ваучер, и напоминают о таможенных правилах.

Виза во Вьетнам россиянам необходима для нахождения в стране до 90 дней. Разрешение с одноразовым или многократным въездом оформляют онлайн – для оплаты E-visa потребуется карта зарубежного банка. На сайте консульского отдела МИД отмечено, что подобные визы также получают по прибытии в аэропорту, однако в соцсетях туристы рассказали, что такой возможности нет.

Среди официальных требований – декларация при въезде наличных денег, превышающих в эквиваленте 5 тыс. долларов. По утверждению в телеграм-канале, посвященном Вьетнаму, на практике таможенники не интересовались наличием средств.

Авиабилеты в Нячанг

Между нашими странами установлено прямое авиасообщение, но пока в ограниченном формате. Из Москвы на линии Шереметьево – Хошимин у «Аэрофлота» три еженедельных рейса – по средам, пятницам и воскресеньям. Например, с вылетом 21 июля и обратно 1 августа стоимость одного места – от 68,3 тыс. руб. и плюс за багаж 11,8 тыс. руб. В полете – 10 часов и 11 часов назад.

Дешевый билет в Хошимин из Москвы на эти же даты – на самолетах China Southern Airlines со стыковкой в Гуанчжоу за 53 тыс. руб. с включенным багажом. Но потратить на дорогу придется около суток в каждую сторону.

Из Хошимина всего час лета как в Нячанг, так и до острова Фукуок – на сайте по бронированию ежедневно больше десятка рейсов стоимостью 9–11 тыс. руб. туда-обратно с багажом.

В Нячанг из Москвы можно улететь 21 июля и вернуться 1 августа также на стыковочных рейсах China Southern Airlines – стоимость одного кресла с учетом чемодана – от 73,3 тыс. руб. До аэропорта Камрань в пути 14 часов и 31 час при возвращении.

Из Санкт-Петербурга в Нячанг удобно улететь с Sichuan Airlines через Чэнду Тяньфу – round trip на 21–31 июля стоит от 76 тыс. руб. с багажом. Из Пулково дорога занимает 16 часов, а на обратный путь надо почти в вдвое больше времени.

Авиакомпания «ИрАэро» не поставила в летнее расписание рейсы в Нячанг, но в нем есть вылеты из Иркутска в Ханой 2 раза в неделю. Стоимость перелета в оба конца – от 62,4 тыс. руб. по багажному тарифу, например, с отправлением 21 июля и обратно 2 августа.

Туры в Муйне

В турпакеты, где аэропорт прибытия Хошимин, как правило, входит трансфер – до курортного района Фантьет-Муйне около 200 км.

Из Москвы тур в Муйне в июле стоит в среднем 150–200 тыс. руб. В поисковике отель Saigon Mui Ne Resort 4* – от 165 тыс. руб. на двоих на 10 ночей с завтраками и вылетом 27 июля стыковочными рейсами. В этот же отель турпакет с прямым рейсом стоит от 212 тыс. руб., к примеру, с отправлением 24 июля на 11 ночей.

В городе Фантьет в гостинице Golden Coast Resort 4* можно отдохнуть вдвоем от 188 тыс. руб. – в пакет на 9 ночей входят завтраки и перелет из столицы на стыковочных рейсах 22 июля.

Туры на Фукуок

Из Москвы на Фукуок летние туры построены с перелетом до Хошимина, а далее на местных авиалиниях. Посмотрели для ориентирования цены на пятизвездочные комплексы. Например, Seashells Phu Quoc Hotel & Spa – от 228 тыс. руб. на две персоны с питанием BB за 10 ночей с 26 июля.

В этот день заезд в Salinda Resort Phu Quoc Island при таких же условиях обойдется в 295 тыс. руб. В обоих случаях туры сформированы на рейсах «Аэрофлота».

Туры в Нячанг

В популярные «пятерки» в Нячанге туры из Москвы начинаются от 150 тыс. руб. на двоих. В частности, в Diamond Bay Hotel – от 154 тыс. руб. и в Queen Ann Nha Trang – от 156 тыс. руб. на 11 ночей с завтраками. Перелеты на стыковочных рейсах 25 и 27 июля.

Турпакет в отель Melia Vinpearl Nha Trang Empire – от 260 тыс. руб. для двоих с питанием BB на 9 ночей. Вылет 26 июля «Аэрофлотом» до Хошимина и пересадкой на внутренний авиарейс до аэропорта Камрань.

Погода в Нячанге

На курортах Вьетнама погода различается во времена года: когда на одном курорте идут дожди – на другом солнечно. Согласно текущему прогнозу, в июле в Нячанге ожидается переменная облачность, почти ежедневно небольшие дожди, иногда грозы. Температура воздуха – 32–34 °C, ночью 28 °C.

По многолетним наблюдениям, сезон дождей открывает сентябрь, хотя в этот месяц осадков в Нячанге бывает меньше, чем в Москве в июле. В октябре и декабре воды с неба падает в 2 раза больше, чем в сентябре, а в ноябре – в 4 раза. Высокий сезон начинается со второй половины января, когда непродолжительные дожди идут до августа.

Погода в Муйне

В первой половине июля в Муйне и Фантьете ожидается переменная облачность, иногда дожди и грозы, а далее – солнечно, днем около 30 °C и чуть ниже ночью. Вода прогрелась также до 30 °C.

Дождливый сезон в Муйне обычно с мая, когда месячное количество осадков растет и достигает пика в сентябре. С ноября дождей все меньше, и в феврале их практически нет. Дневная температура воздуха при этом всегда около 30 °C.

Погода на Фукуоке

На расположенном на самом юге страны острове Фукуок больше всего осадков в мае – октябре с пиком в августе. Минимум дождей выпадает на февраль. Прогноз на текущий июль – в первой половине переменная облачность, потом солнца будет больше, дожди примерно через день.

Карта «Мир» во Вьетнаме

Для поездки во Вьетнам карта «Мир» не актуальна – она позволяет снять наличные лишь в редких банкоматах VRB, в Нячанге их всего три, и практически нигде ее не принимают для безналичных расчетов.

Для Вьетнама карты UnionPay – оптимальный вариант. По отзывам туристов, они довольно неплохо проходят, если учесть, что ряд банков вообще не обслуживает эту платежную систему. Иногда после просьбы заменить POS-терминал продавцы доставали нужное устройство. Довольно легко россияне находили банкоматы для снятия наличных.

В пабликах рассказали, что платили пластиком Россельхозбанка и Газпромбанка в магазинах 7-eleven, FamilyMart и других, в отелях и ресторанах в Нячанге, Хошимине, Ханое. Например, в «Макдональдсе» на стойке самообслуживания проходили обе карты. С пластиком ГПБ расплачивались в кафе парка развлечений VinWonders в Нячанге, в duty free и винном магазине Warehouse в Ханое.

В обменниках, турагентствах и ювелирных магазинах в туристических местах меняют доллары и евро. В соцсетях частные менялы размещают объявления, предлагая вьетнамские донги за безналичные рубли переводом с карты на карту.