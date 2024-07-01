Восхождение на гору Фудзи в Японии стало платным и ограниченным по численности

Сезон восхождений на священную для японцев гору Фудзи по традиции начался в первый день июля, и впервые в истории подъем на высочайшую вершину страны стал платным и ограниченным по численности.

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У главной тропы устроены ворота, где каждый желающий отправиться в путь должен заплатить 2 тыс. иен (примерно $12,4). Решено ежедневно допускать к восхождениям не более 4 тыс. человек.

Ворота будут закрыты с 16:00 до 03:00 по местному времени (с 10:00 до 21:00 мск). Все эти меры призваны сократить немалый поток желающих подняться на Фудзи. Он стал значительно нарастать в последнее время, в частности, из-за увеличения числа иностранных туристов. В 2023 году с 1 июля по 10 сентября, когда завершается сезон восхождений, на вершину горы поднялись около 221 тыс. человек. В этом году, как полагают, поток мог еще больше увеличиться из-за рекордного нарастания числа туристов из-за рубежа. Плата также призвана помочь сбору мусора и поддержанию мест отдыха на маршруте.

Первый день восхождений оказался не вполне удачным - с воскресенья по понедельник в районе Фудзи шел сильный дождь. Там отмечены шквалистые ветры. Тем не менее путь к вершине на высоте 3 776 м был открыт, и на восхождение решились более тысячи человек.

Фудзи - спящий, но действующий вулкан. В последний раз он извергался в 1708 году. Тогда толстым слоем вулканического пепла был покрыт город Эдо, как тогда назывался Токио, расположенный в 90 км к северо-востоку от Фудзи.