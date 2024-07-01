Загранпаспорт теперь будет стоить дороже

Загранпаспорт нового образца в понедельник, 1 июля, подорожал для россиян на тысячу рублей. Об этом сообщается на портале «Госуслуги».

© Global Look Press

Госпошлина за него составит 6000 рублей для взрослых (вместо 5000 рублей), для детей до 14 лет — 3000 рублей (вместо 2,5 тысячи рублей). «Оплатить госпошлину можно после подтверждения приема заявления от ведомства, но до того, как идти в МВД с оригиналами документов», — говорится в сообщении.

Ранее МИД России призвал путешественников проверять данные и сроки действия загранпаспортов перед отпуском. В ведомстве напомнили, что при наличии ошибок в документах заменить их можно бесплатно.