Turkish Airlines задерживает самолеты в Анталью из Москвы и Санкт-Петербурга

У авиакомпании Turkish Airlines сегодня произошло два крупных сбоя в расписании вылетов на турецкий курорт Анталья.

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Лайнер из Санкт-Петербурга должен был отправиться в 12:40, но рейс TK 3997 перенесен на 22:40, задержка составит 10 часов. А из московского аэропорта Внуково самолет назначался на 02:20, затем рейс TK 3965 отсрочили на 13:30, а позже – на 15:10, смещение графика на 13 часов.

Портал TourDom.ru связался с туристами, которые должны отправиться в Турцию этими бортами. Как рассказала Людмила, чей вылет из Питера, им относительно повезло. Поиски сотрудников авиакомпании в аэропорту Пулково заняли около 3 часов, объявлений для пассажиров по громкой связи не было. Однако, самостоятельно найдя представительство Turkish, они сразу получили содействие. Желающих разместили в гостинице, обеспечили талонами на обеды и ужины. Тем, кто проживает недалеко от аэропорта и решил ждать вылета дома, оплатили такси из аэропорта и обратно, а также дали компенсацию на питание, по 1 тыс. руб. на человека.

А вот во Внуково представителей авиакомпании в зоне вылета не оказалось, связаться с ними не удалось, сообщила нам турист Елена. Она узнала о задержке рейса заблаговременно и приехала в авиагавань позже, но ждать все равно пришлось из-за очередного переноса в расписании. Пассажирам помогли советом сотрудники аэропорта, выяснилось, что, предъявив авиабилеты, можно купить еду в одном из трех кафе на сумму в пределах 1 тыс. руб.

«Узнать об этом удалось совершенно случайно, никаких объявлений не было», – пояснила турист.



Ранее мы писали о задержке почти на сутки рейса Corendon Airlines из Санкт-Петербурга в Анталью.