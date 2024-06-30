Павел Дуров рассказал о своей поездке в Узбекистан

Павел Дуров посетил Узбекистан и остался под приятным впечатлением от поездки. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

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«Во время моей поездки в Узбекистан я был поражен современной инфраструктурой быстро развивающегося Ташкента, горными пейзажами Восточного Узбекистана и богатой историей Бухары и Самарканда», – написал Дуров в своем телеграм-канале.



Создатель мессенджера сообщил, что встретил там добрых людей и насладился горными пейзажами региона. Он поблагодарил за теплый прием и выразил надежду на повторное посещение Ташкента в текущем году.

Дуров не упустил возможность получить обратную связь от узбекских пользователей Telegram. По словам предпринимателя, мессенджером пользуется порядка 70 % населения, а каждый действующий бизнес ведет свой собственный телеграм-канал.

Ранее Дуров рассказал об идее создания Telegram. Он сообщил, что к его персоне было приковано пристальное внимание спецслужб США.