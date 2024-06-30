Туристы вылетят в Турцию из Питера почти на сутки позже расписания

Рейс ХС 8476 авиакомпании Corendon Airlines, который должен был отправиться из Санкт-Петербурга в Анталью (Турция) сегодня в 04:15, отложен почти на сутки – до 02:40 1 июля.

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Как сообщил нашей редакции один из пассажиров, о задержке вылета им стало известно только по прибытии в аэропорт Пулково.

«Нам предложили разъехаться по домам и следить за информацией на онлайн-табло авиагавани», – рассказал турист.



По его словам, представитель перевозчика не объяснил, в чем причина серьезного сбоя в расписании, «лишь пожимал плечами и предлагал ждать».

Предложили ли напитки и питание иногородним пассажирам, нашему собеседнику неизвестно, так как он уехал из аэропорта. Пояснил только, что был свидетелем того, как на стойке регистрации сотрудник ответил одному из туристов, интересовавшемуся, предоставят ли гостиницу: «Аэропорт большой, есть где разместиться». Также, со слов пассажира, тем, кто спрашивал о компенсации, советовали писать в авиакомпанию, приложив чеки, подтверждающие расходы в связи с задержкой рейса.

Портал TourDom.ru направил запрос в Corendon Airlines с просьбой пояснить, были ли предложены пассажирам напитки, питание, отель.

Ранее мы писали, что туристы потеряли день отдыха в Турции из-за того, что вылет Corendon из Нижнекамска в Анталью был отложен на 17,5 часа.