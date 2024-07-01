В Таиланде 17 рейсов перенаправили из аэропорта Пхукета

В Таиланде 17 рейсов из-за сильного дождя были перенаправлены из международного аэропорта провинции Пхукет в другие воздушные гавани. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

"Из-за сильного дождя и низкой видимости 17 рейсов были перенаправлены в другие аэропорты", - говорится в сообщении.



Согласно данным сервиса Flightradar24, рейс SU274 авиакомпании "Аэрофлот" Москва - Пхукет был перенаправлен в Бангкок. Как сообщили корреспонденту ТАСС в аэропорту Суваннапхум, рейс SU274 продолжит путь до пункта назначения 1 июля 05:00 (01:00 мск). В консульском отделе посольства России в Таиланде отметили, что никто из российских граждан за помощью не обращался.

Аэропорт Пхукета работает в обычном режиме, однако пассажирам рекомендуется планировать поездку в воздушную гавань как минимум за три часа до вылета из-за подтопления автодорог.