Почти 150 стран за 3,5 года: стартовал самый длинный круиз в мире

Из Белфаста вышел в плаванье морской лайнер Vie Odyssey, который совершит самый длинный туристический круиз в мире. Об этом информируют западные СМИ.

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Маршрут составлен так, чтобы пассажиры смогли посетить 425 портов в 147 странах. Путешествие продлится 1301 день (3,5 года).

Воспользоваться подобным предложением смогут лишь состоятельные клиенты. Полная стоимость тура составляет без малого 300 тыс. долларов (299999 долларов, если быть точным). За три года лайнер побывает на всех семи континентах. Путь долгий, зато основательный. «Рай для пенсионеров», – не удержался от иронии немецкий журнал «Штерн». Далеко не все богачи могут позволить себе провести три года в открытом море. Поэтому организаторы предлагают разбить путешествие на отдельные сегменты и оплачивать его частями.

«Это не просто отпуск, это стиль жизни», – поспешил указать в интервью «Вашингтон пост» один из руководителей туркомпании.



Злые языки обратили внимание на одну особенность. Лайнер Vie Odyssey отправился в плаванье из того же порта, из которого в 1912 году вышел в свой первый и последний рейс «Титаник».