Турагент назвал бюджетные направления для отдыха

Летом цены на отдых в Турции значительно выросли, при этом курорты страны остаются востребованными у россиян. О том, когда выгоднее всего брать путевки и почему не стоит надеяться на горящие туры, рассказала турэксперт Юлия Савицкая.

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«Лайфхак здесь очень простой. Многие использовали акции по раннему бронированию и за счет этого смогли сохранить себе такую хорошую, достойную стоимость. Сейчас эти повышения [цен] на них никак не сказываются», – объяснила Савицкая.



Турэксперт отметила, что Турция сейчас остается лидером среди стран для отдыха, потому что россиянам легче добраться до нее с логистической точки зрения, а стоимость путевки держится на том же уровне, что на отпуск внутри России.

По словам специалиста, при планировании отдыха надеяться на горящие путевки не стоит, так как они сравнимы с лотереей, к этому добавляется то, что сейчас туроператоры перестали выкупать такое большое количество чартеров, которые горели. Поэтому, если есть желание отдохнуть в других странах, более бюджетными вариантами могут стать Египет, ОАЭ, Таиланд, а также Китай, передает 360.ru.

Ранее вице-президент АТОР Тарас Кобищанов рассказал, сколько будет стоить путевка в Турцию на двоих в июле. Специалист отметил, что за летний отдых в этой стране придентся выложить от 135 тысяч рублей. Так, туры на 10 ночей с учетом перелета из Москвы в простые четырехзвездочные турецкие отели могут обойтись в среднем в 135–160 тысяч на двоих человек.