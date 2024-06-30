Сезон лечения йодистой грязью открыли в Азербайджане

В Баку открыли сезон лечения йодистой грязью. Недалеко от столицы расположено уникальное озеро, многие верят в его целебные свойства. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Нигяр Золина.

Йодовое озеро находится в 40 минутах от центра города. В летний сезон сюда приезжают не только туристы, но и местные жители. Вода в озере облегчает боли в суставах и мышцах, а также избавляет от кожных заболеваний.

Это подтверждает Севиндж Байрамова. Она страдала от болей в суставах на протяжении 10 лет. Облегчение не приносили ни классическое лечение, ни нафталановые ванны. Врачи сообщили, что необходимо оперировать.

«Меня поставили в очередь на операцию, а через некоторое время соседка рассказала мне об этом озере и посоветовала сходить, пока жду своей очереди. Я стала посещать озеро регулярно, и боли ушли. Отменила операцию и вот уже около 20 лет хожу сюда», – рассказала жительница Баку.



Йодовое озеро образуется за счет подземных источников. Вода чистая, но очень соленая. А на его дне лежит коричневая глина. Приезжие собирают ее со дна и наносят на кожу. Рекомендуемый курс лечения составляет всего 10 дней.

«Я приехал из Брянска. От родственников часто слышал про это «мини-море», но никак не находил время прийти сюда. В этом году приехал. И мне нравится. Я люблю искупаться, обмазаться глиной и посидеть на солнце. Отдыхать здесь – полезно для здоровья», – поделился Мубариз Садыков.



Йод очень важен для щитовидной железы, способствует укреплению иммунитета и улучшает состояние кожи. Однако врачи предупреждают – такие процедуры нужно согласовывать с ними.

«Безусловно, йодовые и солевые ванны могут быть полезны для здоровья, но не для всех. У каждого человека есть свои противопоказания. Такие процедуры должны проходить под медицинским наблюдением. Сначала необходимо пройти обследование, и если все в порядке, врач выдаст направление на курс лечения», – объяснил профессор, доктор медицинских наук Адиль Гейбулла.



Сезон лечебных посещений озера продлится до сентября.