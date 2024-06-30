Сотни российских туристов застряли в аэропорту Москвы

В аэропорту Внуково застряли 320 россиян, ожидая вылета в Анталью. Рейс авиакомпании Azur Air на Boeing 767-300 должен был отправиться в 03:15 по московском времени, однако задержка уже превысила пять часов. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«По словам, измученных ожиданием отпуска россиян, их рейс переносили около десяти раз — его постоянно откладывают на 30 минут. На данный момент Boeing все еще не вылетел», — говорится в сообщении.



По информации пассажиров, после того как их посадили в самолет, они провели в душной кабине более получаса без кондиционирования и воды. После чего их вернули в терминал.

Задержка рейса из Антальи в Москву накануне также составила более пяти часов, при этом пассажирам также не предоставляли кондиционирование воздуха в салоне, что привело к ухудшению состояния здоровья у трех человек, включая ребенка. По информации Mash, россияне не могли вылететь из-за поломки, при этом пассажиров не выпускали с самолета.