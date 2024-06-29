Российский турист рассказал, как ухаживают за девушками в Таджикистане

Девушки, проживающие в Таджикистане, принимают знаки внимания скромно и настороженно, а на свидания приходят не одни, а в компании сестер или подруг. Об этом рассказал российский турист, автор блога TrueStory Travel Федор.

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«Таджик ни в коем случае не станет дарить девушке алкоголь или нижнее белье – это неприлично. Более того, молодой человек вряд ли даже сможет купить это белье, смотреть на «такое» мужчинам не положено», – передает дзен-канал TrueStory Travel.



Автор блога отметил, что встречи до свадьбы могут проходить в кафе, в кинотеатре, в тире или на скамейке. Как правило, на свидание девушки приходит не одна, а в компании сестер или подруг. Парам не запрещают общаться, развлекаться, вместе перекусывать, однако держаться за руки и целоваться на глазах у общественности в культуре не принято. Также можно пригласить девушку на свидание в аквапарк, однако, в таком случае она будет отдыхать в закрытой одежде: длинном платье с покрытой головой и плечами.

В качестве подарка таджик может подарить девушке цветы, конфеты, духи, мягкую игрушку или украшение.

Ранее в России усилился тренд на самостоятельные путешествия. Развитие цифровых сервисов значительно повысило доступность туристических услуг.