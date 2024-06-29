Путешествие в советскую эпоху: что поразило туриста в Абхазии

Турист, посетивший Абхазию, поделился впечатлениями о своем отдыхе в Сухуме, отметив, что город напоминает ему Советский Союз. Он был удивлен сохранением советского антуража и выразил обеспокоенность состоянием инфраструктуры и уровнем благоустройства.

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«Во время прогулок по Сухуму меня все время не покидала и немного терзала одна странная, но закономерная мысль: если в городе хотя бы просто убрать мусор, помыть улицы, дома и хоть немного подштукатурить, подкрасить внешний вид, то как курорту цены бы ему не было. Место само по себе удивительное», – передает слова туриста Discover24.



Путешественник рассказал, что отдыхал в Сухуме и был удивлен тому, что большинство советских строений не подверглись реновации. Так, например, на старом пирсе, конструкция которого не вызывает доверия, функционирует кафе. А благоустройство региона сводится к тому, чтобы починить ржавые гвозди и подкрасить облупившуюся поверхность скамеек.

По мнению туриста, отдых в Абхазии небезопасен, так как многие здания и сооружения находятся в ветхом состоянии, а их эксплуатация может привести к разрушениям. Однако в некоторых туристических точках, таких как озеро Рица, центральная набережная и пляж Кяласур, наведен полный порядок, и эти объекты вызывают восхищение, подытожил путешественник.

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