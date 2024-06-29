Египет планирует инвестировать дополнительные средства в туристическую инфраструктуру

Генеральный директор туроператора «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов заявил, что в Египте планируют вложить дополнительные средства в туристическую отрасль, чтобы продолжить конкурировать с более качественными курортами Турции и других стран.

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Кобищанов отмечает, что так как средний тур в Египет сейчас стоит 200-250 тысяч рублей, то туристы уже не готовы за такие деньги мириться с низким качеством сервиса. Египет больше не может завлекать туристов дешевизной своих отелей.

Причиной этому стало и падение курса рубля, и удорожание авиабилетов из-за необходимости облетать некоторые страны. Тем не менее в Египте не отказываются от борьбы за российских туристов. В стране уже начали вести бизнес крупные международные компании из Турции, которые смогут организовать отдых на более высоком уровне.

Ранее сообщалось, что в 2024 году стоимость отдыха в Турции повысилась только в некоторых самых дорогих отелях, а средние цены остались на том же уровне.

Власти Японии начали вводить ограничения для туристов из-за их огромного количества в этом году.