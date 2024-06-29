«Турпром»: Из-за высоких цен Турция уступает своих туристов конкурентам

Рост цен в Турции негативно отразился на турпотоке: как иностранцы, так и сами граждане республики предпочитают для отдыха другие государства, пишет «Турпром». По данным портала, стали популярными такие направления, как Египет, Греция и ОАЭ.

Тысячи туристов из Турции вместо привычной Анталии выбирают Шарм-эш-Шейх, где туры «все включено» обходятся дешевле отечественных курортов. Кроме того, недавно Греция начала выдавать визы на некоторые острова. Власти страны отмечают, что поток из Турции увеличился в 10 раз.

Ранее стало известно, что туры на 10 ночей с перелетом из Москвы в июле в самые дешевые отели уровня 4* могут обойтись отдыхающим в среднем в 135–160 тысяч рублей на двоих, а с ребенком придется заплатить 185–197 тысяч рублей. При этом туры в более комфортные «четверки» в июле стоят дороже самых дешевых «пятерок». Цены составляют в среднем 220–250 тысяч рублей на двоих или 255–280 тысяч рублей на семью из трех человек.

До этого агентство Reuters сообщило, что с начала 2023 года число россиян с видом на жительство (ВНЖ) в Турции сократилось примерно на треть. По информации издания, в основном они недовольны финансовыми трудностями и проблемами с оформлением ВНЖ. Чаще всего россияне предпочитают выезжать в Сербию и Черногорию.