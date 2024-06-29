Отпуск в Аджарии: как отдохнуть с пользой в Грузии?

Июль в Грузии будет солнечным и жарким. По крайней мере, так говорят синоптики. В отдельные дни воздух будет прогреваться до плюс 40. Туристы традиционно выбирают для отдыха Аджарию. Там и морской воздух, и прохлада гор, передает корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе.

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От Батуми полчаса езды на автомобиле. Древняя крепость Петра. В переводе с греческого – «камень, скала». 440 метров над уровнем моря. С одной стороны – берег Черного моря, с другой- горные пейзажи. Легкий бриз и аромат соленой воды. Вдохновение приходит от панорамных видов, отмечают участники концерта под открытым небом.

«У наших молодых музыкантов во время репетиции было такое чувство, что они посылают сигналы в космос, настолько впечатляет эта обстановка. Эта крепость была построена в V-VI веке по приказу византийского императора Юстиниана. Здесь все пропитано историей», – рассказала директор музыкальной школы Нино Хачидзе. «Когда играешь в помещении, совершенно другое звучание. Именно к нему привыкли и музыканты, и слушатели. Однако под открытым небом все совершенно иначе. Незабываемые эмоции», – рассказала участник музыкального мероприятия Николоз Вадачкория.



В горах Аджарии температура воздуха днем пока не выше 20-23. Комфортно, признаются туристы. Гостей ждут экстремальные маршруты, экскурсии по местным достопримечательностям. В павильонах с сувенирами под открытым небом представлены работы местных умельцев. Отдыхающим есть что взять с собой на память, а для горцев это источник небольшого заработка.

«Отдыхающим нравится многообразие продукции. Они говорят, что ищут именно ручную работу. Потом присылают мне фотографии, как они устроили сувениры в своих домах, кому подарили. Работаем в первой половине дня, а потом уже выносим продукцию в павильоны», – рассказала местная жительница Мариам Цецхладзе.



В самом Батуми набирает популярность новый бульвар. Работа над проектом длилась несколько месяцев. Обустроили скверы, запустили поющие фонтаны, установили скульптурные композиции и подвесные пешеходные мостики. Пик сезона еще впереди. Традиционно наплыв гостей достигает максимума со второй половины июля.

Интерес среди гостей вызывают не только приморские курорты, но и целебные источники. В лидерах – городок Боржоми с минеральной водой и хвойными заповедниками.