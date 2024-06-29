Турпоток в Танзанию может вырасти после запуска прямых рейсов

Российский посол в Танзании Андрей Аветисян считает, что турпоток в африканскую страну возрастёт после запуска прямых рейсов из России.

По словам посла, Танзания является перспективным африканским направлением для россиян.

«С учётом подписанного на днях соглашения о воздушном сообщении и регулярных запросов в посольство от представителей туристического сектора с обеих сторон можно рассчитывать на увеличение турпотока в ближайшей перспективе», — заявил Аветисян, передаёт ТАСС.



Дипломат отметил, что, кроме пляжного отдыха, в Танзании есть крупные национальные парки, в том числе всемирно известные Серенгети, Нгоронгоро, Килиманджаро.

Ранее президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев назвал Зимбабве перспективным направлением для путешествий.