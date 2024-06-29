Практически все обесцвеченные кораллы погибли на рифе острова Лизард

На рифе Норт-Пойнт острова Лизард в Австралии погибли более 97% обесцвеченных кораллов. Ученые считают, что это плохой знак для остальной части Большого Барьерного рифа, страдающего от массового «побледнения» морских живых организмов.

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Ученые пока не знают, сколько кораллов погибло за пределами этого рифа. Но согласно другим аэрофотосъемкам, прошлым летом почти треть территории Большого Барьерного рифа подверглась «экстремальному» уровню обесцвечивания кораллов.

Последнее массовое обесцвечивание крупнейшего в мире кораллового рифа произошло в марте 2024 года. Оно стало пятым подобным событием всего за восемь лет.

Основная причина, по которой эти явления распространяются на Большом Барьерном рифе и за его пределами, – повышение температуры океана, вызванное изменением климата. Обесцвечивание происходит, когда кораллы выбрасывают водоросли из своих тканей в ответ на тепловой стресс, загрязнение окружающей среды или болезни. Именно водоросли придают кораллам яркие цвета, поэтому их отсутствие делает их бледными и белыми. Обесцвеченные кораллы иногда способны восстановиться, пишет издание IFL Science.

ЮНЕСКО призвала Австралию принять срочные меры по защите Большого Барьерного рифа.