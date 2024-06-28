Турист заплатил штраф в миллион рублей за пойманных насекомых

Сотрудники лесоохраны Турции обнаружили россиянина, собирающего насекомых на плато Гедельме недалеко от Кемера. Вооружившись сачком, он охотился на редких муравьиных львов, по виду напоминающих стрекоз, но с крупными крыльями. В общей сложности ему удалось поймать три живые особи, которых поместил в стеклянную банку.

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По информации местных СМИ, нарушителем оказался преподаватель Московского государственного университета леса и по совместительству работник Московского Дарвиновского музея. На руке мужчины имелся браслет, какие обычно надевают в турецких отелях. Не исключено, что россиянин является гостем одного из отелей Кемера.

Сотрудники национального парка охраны природы горы Гюллюк изъяли у ученого сачок, а насекомых выпустили на волю. В отношении москвича составлен протокол о нарушении Закона об охране окружающей среды и выписан административный штраф в размере 378 тыс. 141 турецкая лира, что эквивалентно 990 тыс. руб.

Представители нацпарка пояснили, что иностранцам запрещено вывозить из Турции любые виды растений и животных без разрешения. И даже для проведения научных исследований тканей насекомых необходимо иметь специальные документы. В свою очередь, сотрудники лесоохраны попросили местных жителей сообщать о подозрительных лицах, которые охотятся за насекомыми.