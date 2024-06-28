Релакс и польза: куда отправиться летом отдохнуть и поправить здоровье

Летом можно не просто отлично отдохнуть на любимом курорте, но и выбрать вариант, где можно поправить здоровье. Режиссер и продюсер популярного телеканала о путешествиях Алена Никольская подсказала нам направления, где можно взбодриться и духом, и телом.

Израиль

Израиль известен качеством медицины на весь мир, а потому, если у вас есть необходимость в лечении, можно смело рассматривать это направления для отдыха всей семьей. Алена: «Я бы рекомендовала отдых в Израиле людям, которые сталкиваются с проблемами работы опорно-двигательного аппарата, кожными заболеваниями, а также онкологией». Помимо прочего, в Израиле точно есть что посмотреть.

Китай

Для посещения материкового Китая вам понадобится виза, не забывайте об этом, а вот на Хайнань можно смело лететь в любое время — россиянам виза не нужна, что значительно облегчает планирование поездки. Что интересно, сами китайцы предпочитают лечиться западными методиками, а не традиционной медициной, к которой так тянутся туристы. Но если вы хотите прочувствовать все прелести восточного массажа, вам однозначно стоит подумать насчет отпуска в Поднебесной.

Чехия

Люди со всего мира стягиваются в Карловы Вары, Теплице и Яхимов, все для того, чтобы восстановиться после продолжительных болезней. Чешские минеральные источники поистине творят настоящие чудеса — проблемы с печенью и почками испаряются на глазах. В перерыве между термальными сеансами можно смело отправляться на экскурсии по древним замкам, которых в Чехии огромное количество. Любители истории не останутся равнодушными.

Венгрия

Прямо в Будапеште есть остров Маргит, на котором сосредоточены отели с программами, заточенными на оздоровление. Как правило, в Венгрию отправляются не только за интереснейшими пешими турами, но и для лечения ЖКТ, с чем местная медицина неплохо справляется.

Турция

Помимо шикарного пляжного отдыха, Турция предлагает программы, направленные на лечение опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной систем. Алена: «Медицинский туризм в Турции привлекателен соотношением цены и качества — большинство процедур высокого качества доступны среднему классу». Особенной популярностью в Турции пользуется стоматология и манипуляции по пересадке волос.

Азербайджан

Еще одно доступное направление для отдыха и лечения. В Азербайджане можно решить стоматологические проблемы, получить консультацию относительно пересадки стволовых клеток. Что касается непосредственно стоматологии, в Баку работают одни из лучших специалистов в сфере имплантации зубов.

Бонус от нашего эксперта: если цена услуг не имеет для вас значения, можно рассмотреть для отдыха и лечения Тенерифе, Сен-Тропе, Пафос, Доминикану, Бразилию, Аргентину и Тайланд.